Onde encontrar bons petiscos orientais na Liberdade?

Conhecida pelas luzes diferenciadas, a Liberdade é um dos maiores redutos da cultura asiática em São Paulo. Por lá, é possível encontrar muitas opções de restaurantes temáticos, lojas com produtos importados, feiras e diversos eventos que celebram a cultura oriental.

Com tantas opções em um pequeno local (muitas delas escondidas em prédios e portinhas pouco destacadas), pode ser difícil encontrar algo bom sem orientações e indicações.

Se você deseja explorar a região e experimentar bons petiscos orientais, uma indicação excelente é o Kintar. O local simples comandado por dona Líria tem opções saborosas no menu, como sardinha marinada, oniguiri recheado com ameixa japonesa em conserva, vinagrete de frutos do mar, e por aí vai.

O Kintar fica na rua Thomaz Gonzaga, 57, e funciona de quarta a sexta-feira das 15h às 22h, enquanto aos sábados, das 12h às 21h.

