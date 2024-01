Onde encontrar comida israelense em Higienópolis?

Localizado na Zona Oeste da cidade de São Paulo, o bairro Higienópolis é famoso não apenas por ser um espaço de edifícios residenciais de estrutura moderna e grandes museus, mas também por ser uma região de grande concentração de judeus, que refletem diretamente na efervescência cultural e gastronômica da região.

É por lá que se encontra o Pinati, um restaurante que serve comida do Oriente Médio com foco na comida de rua israelense. Quem visita o lugar pode encontrar opções básicas, como shawarma, kafta e falafel, mas também pratos mais elaborados e criativos.

Para quem quer desafiar o paladar com coisas novas, a casa oferece refeições como o mish mash, que consiste em shawarma de carne vermelha e de frango, salame judaico, cebola dourada na chapa, ovo frito com gema mole, schnitzel, maionese e batata palha. Há também o sanduíche feito com pão lafa, recheado com linguiça bovina, mostarda, maionese, batata palha e chimichurri.

O Pinati fica na rua Armando A. Penteado, 56, e funciona de sábado a quinta-feira das 12h às 16h e das 18h às 22h, já às sextas, das 12h às 15h.

Descubra e explore mais restaurantes no bairro de Higienópolis por meio do roteiro elaborado por Matheus Mans, ‘Entre o clássico e o moderno, gastronomia de Higienópolis continua vibrante’, disponível aqui.