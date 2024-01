Onde encontrar feijoada que vale a pena na Vila Romana?

A feijoada é um típico prato brasileiro, e sua popularidade é tão grande que é raro ver um restaurante local que não tenha o prato no cardápio.

Mas, mesmo fácil de ser encontrado, nem sempre todos os lugares oferecem a melhor versão do prato, o que pode tornar a busca por restaurantes com as melhores feijoadas um desafio.

Felizmente o Paladar pode ajudar nessa empreitada. Abaixo, você encontra duas sugestões localizadas no bairro da Vila Romana, que fica na Zona Oeste de São Paulo:

Nelito Bar e Restaurante

A casa repleta de música ao vivo durante os finais de semana oferece feijoada às quartas e sábados em porções generosas e bem temperadas nos tamanhos pequeno, médio e grande, que acompanham torresmo, couve e arroz.

O Nelito Bar e Restaurante fica na rua Mário, 75, e funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 15h30. Aos sábados, das 12h às 18h e aos domingos, das 12h às 17h.

Dona Felicidade

Em funcionamento há 60 anos, a casa oferece uma feijoada tradicional completa que serve até duas pessoas e acompanha duas bistecas de porco, couve, arroz, molho de pimenta, farofa, torresmo e fatias de laranja.

A casa fica na rua Tito, 21, e funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 23h, já aos finais de semana, das 12h às 17h.

Outros bairros paulistanos também oferecem excelentes feijoadas, e você pode conferir mais 10 sugestões na matéria ‘12 feijoadas imperdíveis para comer em São Paulo’, por Matheus Mans’, disponível aqui.