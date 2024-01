Onde encontrar sorveteria vegana em São Paulo?

Estamos atravessando janeiro, um mês de ritmo diferenciado no ano por suceder as festas de Natal e Réveillon e anteceder a folia do Carnaval, além de ser marcado por férias escolares.

Nesse clima de recesso e alto verão, nenhuma sobremesa é tão ideal quanto o querido sorvete, que oferece sabor e refrescância.

Além das opções caseiras e prontas nos congeladores dos supermercados, ainda existe em São Paulo diversas opções de sorveterias espalhadas, com cardápios que vão das versões mais clássicas às mais contemporâneas e criativas.

Mas, para quem tem alguma restrição alimentar, nem tudo é tão acessível. Quem não consome produtos de origem animal, por exemplo, não tem tantas opções de sorvete por aí, visto que a maioria é à base de leite. Foi pensando nesse público que o Paladar foi atrás de uma indicação especial.

A sugestão da vez é a sorveteria Froid, que é vegana até na casquinha! Os sorvetes são artesanais e estão disponíveis em sabores como chocolate belga, banoffee, limão com amora, cacau com abacate, doce de leite com trufa de café, cajá passion, entre outros. O pote com uma bola custa R$ 22.

A casa fica na rua Jesuíno Pascoal, 39, na Vila Buarque, e funciona de quarta a domingo das 12h às 19h. Também funciona por delivery, via Rappi e iFood.

Descubra outras deliciosas sorveterias da cidade grande na matéria ‘5 sorveterias em São Paulo que você precisa conhecer’, por Felipe de Paula, disponível aqui.