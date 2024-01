Onde experimentar o melhor doce de leite da Argentina?

O doce de leite argentino é um forte concorrente do doce brasileiro e faz jus a fama de um dos melhores do mundo. Mas assim como no Brasil, existe uma marca considerada a melhor do mercado e especialistas do Paladar experimentaram aquele que é considerado o melhor doce de leite argentino.

O Chimbote teve início com uma pequena fábrica de doces artesanais de 1937, onde Doña Rosa Bianchi preparava receitas com limões, tomates, marmelos e leite. Vinte anos depois, um de seus sete filhos, Juan Bellotti, decidiu focar no último dos ingredientes e criou uma produção independente de doce de leite.

O Paladar encontrou a iguaria na última edição da MAPPA, feira organizada na capital argentina, que ocorreu em abril de 2023. O evento reuniu micros, pequenos, médios e grandes produtores de queijos, meles, azeites, embutidos e, claro, doce de leite.

Atualmente, os potes de 500 gramas ou 1 quilo do doce de leite Chimbote continuam no papelão, assim como eram feitos no início, com etiquetas de bordas laranjas coladas à mão. Eles já podem ser achados por toda Buenos Aires e em boa parte do país. O tamanho menor custa cerca de R$ 20 e é um dos mais caros do mercado.

Para saber mais sobre a história do doce de leite Chimbote, leia a matéria completa.