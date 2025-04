Onde experimentar pão de queijo na chapa em São Paulo?

O pão na chapa, clássico de padarias, caiu no gosto dos brasileiros principalmente pela crocância e sabor irresistível. Conhecendo essa popularidade e para comemorar cinco anos de casa, Dona Celina inovou ao lançar o pão de queijo na chapa.

A loja, no Jardim Guedala, na zona Sul de São Paulo, conta com essa novidade no cardápio. Segundo a matéria de Fernanda Meneguetti, a mineira Luciana Peres trabalhou em uma receita própria clássica para fazer essa versão inédita.

A diferença? A começar pelos pães franceses com formato exclusivo, que ainda levam mix de queijos na composição: meia cura, canastra e parmesão -e os laticínios são artesanais.

Em resumo, a próxima etapa nessa produção é o tempo forno e, depois, o pão de queijo é finalizado na chapa. Essa versão também pode ser encontrada com manteiga ou requeijão na entrada. Quer saber mais? Veja o conteúdo completo.

Onde?: R. Amélia Correia Fontes Guimarães, 20, Jardim Guedala.

Pão na chapa realmente é ícone?

Embora cada cliente tenha sua preferência particular -como uma casquinha mais crocante ou uma quantidade maior de requeijão-, as diferentes produções de pão na chapa dominam os pedidos das padarias de São Paulo.

Esses resultados mostram que, sim, essa produção é um verdadeiro ícone da cidade. Acesse a matéria ‘Por que o pão na chapa é um ícone das padarias de São Paulo?’ para saber mais.

Melhor pão na chapa de São Paulo em 2024

Em 2024, a Padocaria elegeu padarias campeãs em diferentes categorias do concurso. No ‘melhor pão na chapa’, a Estado Luso ficou em primeiro lugar, enquanto a Condessa Casa de Pães ocupou a segunda posição e a Arizona Pães fechou o pódio da classificação. Relembre.