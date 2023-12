Saiba onde experimentar sabores exclusivos de gelato

Se você é fã de sobremesas geladas, a cidade de São Paulo pode ser seu lugar ideal, visto que, entre bares e restaurantes, o destino também oferece vastas opções de sorveterias e gelaterias, com preços para todos os bolsos e sabores para todos os paladares.

Uma delas é a gelateria L’Alberto Dei Gelati, com unidades nos bairros de Pinheiros, Itaim e Jardins. Neste final de ano, a casa comandada pela gelataia Fernanda Pamplona está com a Seleção Albero, com disponibilidade para encomendas para compor a ala de sobremesa das festas de Natal e Ano Novo.

Os sabores da coleção são inspirados em memórias afetivas e estão disponíveis em cinco opções: cassata siciliana, à base de leite orgânico com ricota, biscoito amaretto e limão e laranja cristalizados; crema al limone, feito com ovos e limão siciliano; stracciatella de macadâmia, com leite vegetal de macadâmia, chocolate 70% e pedaços de macadâmia; merengue, que é um gelato fior di panna com, suspiro, calda e pedaços de morango fresco; e curumaru, à base de leite e fruta.

Quem deseja ir a uma das lojas para experimentar esses e outros sabores pode adquirir porções em casquinhas ou copinhos nas versões pequena (até dois sabores por R$ 16), média (até dois sabores por R$ 22) e grande (até três sabores por R$ 27). Já quem quiser porções tamanho família pode encontrar potes de 350ml (R$ 35), 500ml (R$ 55) e 1300ml (R$ 110).

Os potes (também chamados de vaschettas) para o Natal podem ser encomendados via WhatsApp, através do número (11) 95824-3818, entre os dias 15 e 22 de dezembro com retiradas até o dia 24, às 16h, e para o Ano Novo, entre 26 e 29 com as retiradas realizadas até o dia 31, às 16h.

L’Alberto Dei Gelati unidade Pinheiros

Endereço: Rua dos Pinheiros, 342

Telefone: (11) 3063 -1821

L’Alberto Dei Gelati unidade Jardins

Endereço: Alameda Tietê, 198

Telefone: (11) 3062-2436

L’Alberto Dei Gelati unidade Itaim

Endereço: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 413

Telefone: (11) 2776-7045 / Celular: (11) 97743-0217

Horário funcionamento das lojas: todos os dias das 10h às 23h

Instagram: @albero_br | Site: https://www.adgelati.com.br

Delivery via Rappi e Ifood todos os dias, das 10h às 22h45