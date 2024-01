Onde experimentar uma boa esfiha na Mooca?

A pluralidade cultural da Mooca se estende para a gastronomia, com a culinária árabe marcando presença no leste paulistano. Nesse caso, estamos falando da casa Esfiha Juventus, citada na matéria de Matheus Mans sobre a gastronomia da região.

Aberto desde 1976, o restaurante se tornou um dos mais emblemáticos do bairro, principalmente por causa das suas esfihas de tamanho considerável, fresquinhas e saborosas.

Há destaque para a diversidade de sabores no cardápio, desde opções simples -carne, calabresa, frango e queijo- até as apetitosas esfihas doces -morango com chocolate, por exemplo.

Mesmo assim, a Esfiha Juventus, na Rua Visconde de Laguna, segue oferecendo tradicionais pratos árabes no cardápio, como o shawarma, kibe recheado e kafta. Leia o conteúdo completo.