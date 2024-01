Onde fica a confeitaria brasileira eleita uma das melhores do mundo?

Em uma lista divulgada pelo TasteAtlas, que elegeu os 150 estabelecimentos que contém as melhores sobremesas em diferentes regiões do mundo, a Confeitaria Colombo ocupou o 8º lugar com a produção do tradicional quindim.

A confeitaria, com uma arquitetura histórica - afinal, está aberta há 126 anos -, está localizada no Rio de Janeiro com unidades no Centro da cidade, Copacabana, Ipanema e Centro Cultural Banco do Brasil.

Vale ressaltar que, na lista divulgada, o 8º lugar é a única posição em que aparece a bandeira brasileira.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas opera através de recomendações de pessoas que não são especialistas na área gastronômica. Mesmo assim, as notas gerais dão destaque para restaurantes e pratos notáveis em diferentes regiões do mundo.