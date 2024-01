Sua bebida preferida é a gin tônica mas não sabe onde tomar? Calma, a gente te ajuda! São Paulo tem muitos bares e restaurantes deliciosos, e a gin tônica é uma bebida que está presente na maioria dos cardápios por aí.

Abaixo, indicamos três lugares deliciosos e que proporcionam diferentes experiências para os fãs do drinque, seja para tomar uma versão clássica e deliciosa, seja para os aventureiros que querem mudar um pouco a rotina com um bar especializado em gin ou provar versões de gin tônicas bem diferentes. Confira!

Boteco Paramount

Ótimas gin tônicas são servidas na casa preparadas por bartenders profissionais e excelentes. São quatro tipos do drinque - com limão, geleia de tangerina, geleia de laranja e até chá Earl Grey. Essas bebidas ficam na faixa dos R$28,90 a R$30,90.

Onde

R. dos Pinheiros, 1179 - Pinheiros

G&T Gin Bar

Um bar especializado em gin, o G&T Gin Bar abre às doze horas e tem seu cardápio dividido em comidas, bebidas, cafés, “gin menu” e “not gin” (seção reservada para bebidas que não levam o carro-chefe da casa).

Onde

R. Oscar Freire, 604 - Jardim Paulista

Monkey Bar

Anexo do Banana Café, é a embaixada oficial do gin de origem alemã Monkey 47, que carrega esse nome por possuir 47 botânicos - com ervas nativas da Floresta Negra e botânicos asiáticos exóticos. Para quem gosta de testar coisas novas e apreciar drinques mais complexos, essa é uma aposta certeira.

Onde

R. Jerônimo da Veiga, 194 - Itaim Bibi