One Piece: Livro de receitas do Sanji será publicado no Brasil

Os amantes da série One Piece podem começar a comemorar: o Livro de Receitas do Sanju será publicado no Brasil. Ele foi lançado originalmente em 2012, e oferece uma viagem culinária inesquecivel, aprofundando os conhecimendos de Sanji, conhecido como o cozinheiro destemido e habilidoso da saga.

Com mais de 40 receitas, criadas e assinadas por Sanji, o livro proporciona aos leitores uma oportunidade única de experimentar pratos inspirados no universo da série. Além disso, poderão ser encontrados detalhes e curiosidades sobre Eiichiro Oda, o autor por trás da saga, oferecendo uma visão mais intima aos leitores.

Segundo o Critical Hits, a Panini ainda não confirmou a data exata para o lançamento, mas existem rumores de que a obra poderá estar disponível da CCXP de 2023, que acontecerá entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro.

