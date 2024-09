A ora-pro-nóbis, uma planta alimentícia não convencional (PANC), está ganhando novos espaços na gastronomia brasileira e internacional, não só por sua versatilidade, mas também por descobertas recentes sobre seus benefícios à saúde. Nativa das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, essa planta se destaca por suas flores coloridas — laranja, rosa e branca — e frutos ricos em vitamina C, que podem ser utilizados em receitas como geleias, sucos, licores e mousses.

De acordo com um material produzido pela ONG WWF Brasil e pelo Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper, novos estudos destacam que além de ser uma planta nativa de grande importância gastronômica, a ora-pro-nóbis oferece benefícios à saúde, como propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Essas descobertas vêm reforçando a importância do consumo dessa planta no dia a dia, especialmente para quem busca uma alimentação natural e rica em nutrientes.

Como consumir ora-pro-nóbis? Novidades no preparo das folhas

Um dos aspectos interessantes sobre a ora-pro-nóbis é o cuidado especial que algumas de suas folhas demandam antes do consumo. Embora o branqueamento das folhas com flores brancas e rosas já seja conhecido, o estudo da ONG WWF Brasil e do Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper traz novas recomendações sobre o preparo. As folhas mais velhas, por exemplo, devem ser refogadas para um melhor aproveitamento de suas propriedades, enquanto as folhas mais novas podem ser consumidas frescas, como em saladas.

Benefícios nutricionais da ora-pro-nóbis

Novos estudos também apontam para os benefícios nutricionais da ora-pro-nóbis, que vão além dos já conhecidos. A planta é rica em magnésio, zinco e vitamina C, essenciais para a saúde, mas o que chama atenção é a descoberta de suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, conforme citado no material da ONG WWF Brasil. Esses efeitos terapêuticos tornam a planta uma opção ainda mais atrativa para quem busca alimentos funcionais que promovam não apenas nutrição, mas também a recuperação do organismo.

Receitas com ora-pro-nóbis

A ora-pro-nóbis vem sendo incorporada em receitas inovadoras na cozinha brasileira. Além de complementar saladas, a planta pode ser o destaque em pratos como geleias, sucos, bolos e mousses. Um exemplo é o bolo de abóbora com ora-pro-nóbis, onde a planta é integrada tanto na massa quanto no vinagrete, criando uma combinação de sabores leve e nutritiva. Outro prato interessante é o angu com creme de ora-pro-nóbis, uma receita que pode ser finalizada com gel de músculo e ceboulette, elevando o status da planta na alta gastronomia.

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis

Essa receita fácil é considerada leve no paladar. Uma dica especial é aproveitar o máximo da planta na receita, com algumas alternadas com a massa e até batidas com o vinagrete. Veja a receita completa aqui.

Bolo salgado de mandioca, abóbora e ora-pró-nobis. Foto: Tiago Queiroz

Angu com creme de ora-pro-nóbis

O bolo é uma maneira diferente de aproveitar a ora-pro-nóbis na gastronomia, assim como esse angu com creme. Finalize a receita com uma colher de gel de músculo e cebulet. Veja a receita completa aqui.

Angu com creme de ora-pro-nóbis ensinada pelo Salvatore Loi Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Embora a ora-pro-nóbis ofereça inúmeros benefícios à saúde, é importante lembrar que uma alimentação equilibrada precisa de uma variedade de alimentos que ofereçam proteínas, carboidratos, fibras, gorduras saudáveis e outros nutrientes essenciais. Para que os efeitos positivos de qualquer alimento, como a ora-pro-nóbis, sejam potencializados, é necessário adotar uma dieta balanceada, aliada à prática regular de exercícios físicos e uma hidratação adequada.