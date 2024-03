Ora-pro-nóbis: saiba quais cuidados tomar para cultivar a planta em casa e confira receitas

Entre as várias plantas com finalidade alimentícia que se encontram em solo brasileiro está a ora-pro-nóbis, cujas folhas altamente nutritivas podem ser utilizadas na alimentação do dia a dia, seja in natura ou cozida e misturada aos mais diversos preparos.

Seu consumo resulta em diversas benesses à saúde, afinal a planta é rica em proteína, antioxidantes, ferro, aminoácidos e outras propriedades nutritivas que contribuem para o aumento de imunidade, diminuição do risco de doenças cardiovasculares, prevenção do câncer etc.

Assim como outras PANCs, a ora-pro-nóbis é de fácil cultivo e não requer muita supervisão, no entanto isso não significa ausência total de cuidados. Para quem deseja ter a planta em casa, por exemplo, é necessário tomar certas cautelas, como instrui o especialista e mestre em nutrição Adriano Gonçalves Caceres na matéria Ora pro nóbis: “Um polivitamínico em forma de planta”.

“É possível comprar estacas de ora pro nóbis pela internet, que chegam pelo correio. Basta plantar essas estacas em canteiros bem adubados e rapidamente as folhas irão brotar. Devido à presença de espinhos, muitos escolhem plantar a ora pro nóbis perto de cercas, que acabam funcionando como cercas vivas. É importante evitar plantar em locais de grande circulação de crianças, para evitar acidentes com os espinhos. Também é recomendável utilizar luvas apropriadas para colher as folhas, para proteger as mãos”, diz.

Caceres também alerta que a alta quantidade de minerais da ora-pro-nóbis vem também de um solo de qualidade: “A terra precisa de estar muito bem adubada, com terra preta, húmus, esterco e adubos orgânicos, para que as folhas sejam ricas em minerais. Algumas pessoas que moram em apartamento conseguem plantar a ora pro nóbis em vasos bem grandes, mas ela nunca irá se desenvolver tão bem em relação ao plantio na terra”.

Receitas testadas e aprovadas

Muito versátil, a ora-pro-nóbis pode ser utilizada em muitos pratos. Reunimos, aqui, quatro sugestões de receitas para reproduzir em casa: angu com creme de ora-pro-nóbis, bacalhau 58 graus com minilegumes, salada de PANCs com gorgonzola e vinagre de jabuticaba e porquinho prensado.