Organic Festival Trancoso terá encontro de chefs; confira a programação

O Organic Festival Trancoso é um evento anual dedicado à conscientização sobre os benefícios do turismo e da gastronomia sustentável e seu impacto positivo no meio ambiente e na comunidade local. Todos os anos, o evento une chefs de cozinha, hotéis e pousadas, produtores de alimentos, marcas e turistas de todo o Brasil e do mundo para engajar a comunidade e os visitantes sobre sustentabilidade.

Entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro, acontecerá o Organic Festival Trancoso, unindo experiências, aulas, palestras, almoços e jantares com chefs locais e convidados. O evento conta com muitas experiências e uma agenda cheia.

Essa será a quarta edição e acontece em Trancoso, na Bahia. Todos os visitantes poderão trocar experiências com os produtores orgânicos do Sul da Bahia e de todo o País. De acordo com o portal Alô, Alô Bahia, os chefs, produtores, comunidade e turistas poderão se encontrar na Casa Organix Festival, próximo a igreja São João Batista, para aproveitarem o evento. Confira a programação: