Os 10 melhores restaurantes de Paris segundo ranking internacional

Conhecida como “cidade luz”, cenário de histórias românticas em filmes, Paris é um dos pontos turísticos mais populares do mundo, e sua culinária também faz sucesso, sendo lar de iguarias como o doce macaron, o drinque mimosa e o lanche croque-monsieur, entre outras delícias que já fazem parte do cardápio de parte dos restaurantes brasileiros.

Além disso, a capital da França é repleta de estabelecimentos que oferecem pratos com técnicas da alta cozinha. Quem deseja conhecê-los e não sabe por onde começar pode seguir as recomendações do guia TasteAtlas, que em uma de suas inúmeras e extensas listas elencou os melhores da região. Dez deles você confere logo abaixo:

Le Petit Parisiens

Taillevent

Les Canailles Menilmontant

Les Canaille Pigalle

Le Pantruche

Au Bon Accueil

Les Radis Beurre

Angelina

Little Breizh

Le Bristol Paris

Como funciona o TasteAtlas?

Alguns dos restaurantes mencionados também foram contemplados com boas avaliações do Guia Michelin, mas, diferente dele, o TasteAtlas não possui compromisso algum com validações de cunho profissional. A plataforma é alimentada por usuários amadores, que registram suas experiências com comidas típicas, restaurantes e polos gastronômicos atribuindo notas de 0,5 a 5. O site, por sua vez, coleta os votos, calcula as médias e publica os resultados.