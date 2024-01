Os 10 melhores restaurantes do Rio de Janeiro segundo TasteAtlas

O guia TasteAtlas divulgou recentemente o ranking das 100 Melhores Cidades Gastronômicas do Mundo, contemplando a cidade do Rio de Janeiro no 43° lugar, ocupando, assim, o top 50.

A plataforma contabilizou mais de 16.000 cidades ao redor do planeta, e o resultado é fruto de 271.819 votos válidos de usuários.

É importante ressaltar que a avaliação não é de cunho profissional, mas de amadores utilizam o site para registrar suas experiências gastronômicas atribuindo pontuações de 0,5 a 5. O TasteAtlas, por sua vez, utiliza a média das pontuações para estabelecer as posições de cada lista.

Outras cidades brasileiras também marcam presença no ranking: São Paulo, em 31° lugar; Recife, em 55°; e Salvador, em 66°. E quanto aos pratos, os que tiveram os maiores destaques na região do Rio de Janeiro foram feijoada, churrasco, açaí na tigela, farofa e a sopa leão veloso, responsáveis por tornar a cidade um famoso destino gastronômico.

Entre os melhores estabelecimentos alimentícios do Rio está a histórica Confeitaria Colombo, fundada em 1894, e famosa por oferecer um quindim único.

