Os 3 melhores azeites extra-virgem do mercado são do Chile e da Argentina; conheça

O azeite é um ingrediente comum no preparo dos alimentos de parte dos brasileiros, resultando em uma boa demanda para a indústria alimentícia, que, por sua vez, responde com ampla variedade de tipos e marcas do produto à venda nos supermercados.

Com tantas possibilidadesde compra, fazer escolhas pode não ser uma tarefa fácil, e por isso o Paladar realizou mais uma edição de teste, onde especialistas experimentaram amostras de 20 marcas de azeite extra-virgem, norteando suas análises com os seguintes critérios: aroma, amargor e nível de picância.

As avaliações foram organizadas em uma lista classificatória e, surpreendentemente, os três azeites extra-virgem que mais agradaram o paladar dos jurados, ocupando as três primeiras e destacadas posições, têm um ponto em comum, nenhum deles é de origem brasileira.

A marca que se destacou no terceiro lugar do pódio foi a argentina Cocinero, por oferecer um azeite de aroma fermentado e levemente frutado, intensidade média, amargor e picância suaves. Já em segundo lugar ficou a O.live & Co. Produzida no Chile, a marca apresenta um extra-virgem potente, de picância marcante, embora tenha um defeito sutil de fermentação.

Por fim, a marca campeã foi a também chilena Las Doscientas, cujo azeite tem um ótimo equilíbrio entre picância e amargor, aroma herbáceo com notas de alcachofra e com defeitos menos intensos em relação às demais amostras que passaram pelo teste.

O ranking completo pode ser conferido na matéria ‘Qual o melhor azeite extra virgem até 70 reais?’, por Chris Campos, disponível aqui.