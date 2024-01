Os 5 melhores restaurantes de Alagoas segundo TasteAtlas

A diversidade gastronômica do Brasil ganhou evidência na categoria ‘Onde comer localmente?’ do ranking TasteAtlas, dessa vez com o intuito de mostrar os restaurantes mais bem avaliados de Alagoas.

Para isso, a plataforma internacional contou com a ajuda dos usuários do site, que não são profissionais da área, mas já visitaram os estabelecimentos. Sendo assim, a classificação levou em conta notas amadoras, elegendo os restaurantes que vale a pena visitar no estado. Confira:

Restaurante Akuaba (Maceió)

Não Quintal (São Miguel dos Milagres)

Casa de Picanha Penedo (Penedo)

Fábrica de Bolo de Goma da Irmã Marlene (São Bento)

Picuí (Maceió)

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas acontece a partir da coleta de avaliações dos usuários do site, que não são especialistas gastronômicos. A plataforma, então, reúne as notas amadoras de pratos típicos ou estabelecimentos de todo o mundo, divulgando uma média geral.