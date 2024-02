Os 5 melhores vinhos do mundo com melhor custo-benefício, segundo críticos

Uma breve pesquisa sobre vinhos de qualquer tipo permite constatar um aspecto importante: a alta variação de preços. Isso tem a ver não apenas com o nível de qualidade, mas também com as circunstâncias sob as quais os rótulos foram produzidos, a safra, a raridade, entre outros aspectos.

Com isso, quem aprecia um bom vinho ou tem o costume de colecionar rótulos pode ter dificuldades de encontrar um produto de qualidade por um preço justo, no entanto algumas ferramentas podem ajudar na empreitada.

Uma delas é a wine-searcher, uma plataforma ativa desde 1999 que tem um extenso banco de dados acerca de vinhos e destilados, com a função de comparar preços e facilitar o contato entre vendedor e consumidor. É preciso destacar, no entanto que, a plataforma encaminha para sites que, a princípio, fazem entregas somente nos Estados Unidos.

Recentemente o site elencou os vinhos com o melhor custo-benefício do mundo, que receberam boas avaliações de críticos profissionais e encontram-se nas faixas de US$ 10, US$ 20, US$ 40 e US$ 80; cinco deles você confere na lista abaixo:

Château Marjosse 2022

Produzido em Bordéus, na França, o vinho acumula altos 91 pontos na plataforma, e pode ser encontrado pelo preço mínimo de US$ 9 ou pelo preço máximo de US$ 14, R$ 44,89 ou R$ 69,82, na cotação desta segunda-feira, 26.

Chacana Ayni Malbec 2020

O selo foi produzido em Altamira, na Argentina. Com 92 pontos, está à venda pelo preço mínimo de US$ 20 (R$ 99,75*) e pelo máximo de US$ 34 (R$ 169,57*).

Rustenberg Peter Barlow 2017

Produzido em Simonsberg-Stellenbosch, na África do Sul, o Rustenberg acumula 93 pontos (que indicam alta qualidade) e pode ser encontrado entre os preços de US$ 29 e US$ 72 , ou R$ 144,93 e R$ 359,09, respectivamente. .

Château Rieussec 2009

Com 95 pontos, esse vinho francês produzido em Sauternes varia entre US$ 56 e US$ 119, o equivalente a

R$ 279,29 e R$ 593,50.

Bogle Vineyards Sauvignon Blanc 2020

Esse vinho é da Califórnia, Estados Unidos, e atingiu 90 pontos na escala. Sua variação de preço é baixa: entre US$ 9 e US$ 11, ou R$ 44,89 e R$ 54,86.