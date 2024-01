9 melhores restaurantes do Uruguai segundo ranking internacional

O Uruguai ganhou destaque na classificação do TasteAtlas, que elegeu os restaurantes com as melhores avaliações populares desse país. Além disso, a plataforma internacional também ressaltou quais pratos ficaram em evidência na categoria.

Essa divulgação faz parte do objetivo do site de fornecer informações gastronômicas sobre diversas regiões do mundo por meio de votações que não possuem cunho profissional.

No caso do Uruguai, apenas restaurantes que marcaram 4 pontos ou estiveram acima desse número apareceram na lista. Confira:

Pancho Vá! (Montevidéu); famoso por Pancho

Bar Arocena (Montevidéu); famoso por Chivito

Los Farolitos (Colônia do Sacramento); famoso por Chivito

Bar Americano (Colônia Valdense); famoso por Chivito

Carrera Confiteria (Montevidéu); famoso por Chajá

El Rey de Chivito (Montevidéu); famoso por Chivito

Chiviteria Marcos (Montevidéu); famoso por Chivito

Bar Tinkal (Montevidéu); famoso por Chivito

La Pasiva (Montevidéu); famoso por Pancho e Chivito

Como funciona o TasteAtlas?

PUBLICIDADE

O TasteAtlas coleta dados de usuários do site que votam de 0,5 a 5,0 em aspectos que envolvem a gastronomia de vários restaurantes. Dessa forma, a plataforma consegue divulgar rankings de pratos ou regiões de todo o mundo.