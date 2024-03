Os benefícios dos queijos naturais para os pequenos

A alimentação de crianças é um tema que nunca sai de pauta e sempre há um novo assunto a ser discutido e um dos mais atuais é a ingestão de queijos de feitos com leite cru. Autoridades públicas desaconselham o consumo do alimento para evitar casos raros ou até excepcionais, de infecções.

No entanto, a Fundação pela Biodiversidade Queijeira no Mundial do Queijo de Tours discorda desse posicionamento. Durante uma conferência realizada pela organização, o o pediatra Alexis Mosca, do Hospital Robert Debré de Paris, especialista em microbiota intestinal de crianças pequenas, afirmou que o queijo de leite cru, na verdade, pode fazer muito bem para os pequenos e auxiliar na proteção do organismo.

Segundo ele, um bebê que nasce hoje tem uma microbiota muito mais pobre em diversidade que nossos ancestrais devido a alimentação mais industrializada, esterilizada e ultraprocessada da população.

O médico ainda aponta que alguns autores pensam que uma microbiota fraca tem consequências por toda sua vida, favorecendo doenças como asma e alergias, além de autismo, obesidade e outras doenças comuns atualmente.

