Os melhores bares para beber cerveja em São Paulo no Carnaval

Durante o Carnaval, as pessoas buscam se divertir ao máximo, e a cerveja muitas vezes se torna uma escolha popular para acompanhar as festividades. É uma bebida que combina com o clima festivo e descontraído da época, proporcionando também uma sensação de refrescância no paladar.

Por ser uma opção socialmente aceita e amplamente disponível, pode ser difícil decidir qual lugar escolher para desfrutar uma boa cerveja. A matéria de Matheus Mans destacou estabelecimentos ideais. Leia o conteúdo completo.

Cervejaria Central

Situado em um ambiente aconchegante com poucas cadeiras, este estabelecimento destaca-se por suas cervejas artesanais produzidas em uma fábrica nos fundos do bar.

Cão Véio

Com várias unidades em São Paulo, o Cão Véio oferece uma ampla seleção de cervejas nacionais e importadas, juntamente com chopes artesanais clássicos.

Cervejaria Nacional

Localizado em Pinheiros, é um bar conhecido como um “fábrica bar”, oferecendo as cervejas mais populares da casa, incluindo chopes autênticos.

Dickey’s Brasil

Especializado em carnes para churrasco e com decorações inspirada no Velho Oeste, o Disckey’s Brasil oferece uma variedade de cervejas e chopes, tanto nacionais quanto internacionais.

Beer Rock Club

Localizado na Rua Bom Pastor, no Ipiranga, este estabelecimento proporciona uma experiência completa com uma variedade de drinques, petiscos generosos, porções recheadas, chopes e cervejas para todos os gostos.