Os melhores chocolates para presentear segundo especialistas

Com o fim de ano cada vez mais próximo chegam também as várias confraternizações de empresas ou outros núcleos que envolvem interações sociais, além, é claro, das festas e comemorações que coroam o fim de um ciclo. Com isso surge a grande busca por presentes adequados.

E se por ventura chocolates fazem parte da sua lista, pode ser um desafio encontrar produtos adequados, visto que o doce é versátil e produzido de inúmeras formas, que atendem a diferentes tipos de paladares, desde os mais adocicados aos mais amargos. Isso sem mencionar as combinações de recheios, que são um universo à parte.

Algo que pode auxiliar nessa empreitada é o guia desenvolvido pela equipe do Wirecutter, pertencente ao New York Times, que apontou os melhores chocolates em caixa do ano e elegeu o produto ideal para presentear.

O item em questão é o Recchiuti Confections Black Box, produzido pela confeitaria Recchiuti, localizada em São Francisco (EUA). A caixa tem 16 unidades de trufas em formatos diversos, oferecendo uma experiência completa ao consumidor por meio de texturas e combinações únicas de sabores, que vão desde clássicos, como avelã e caramelo, até os mais modernos, como anis-estrela, gergelim tostado e pimenta rosa.

