Os melhores chocotones de 2023, segundo especialistas

O tradicional teste de degustação às cegas do Paladar, realizado anualmente, anunciou os vencedores de 2023 na categoria chocotone. Neste ano, o evento contou com 50 amostras, sendo 25 chocotones, avaliados por um júri composto por especialistas no setor gastronômico.

A degustação ocorreu na Trilha Cervejaria, localizada na Barra Funda em São Paulo, e foi conduzida por um painel de jurados renomados, incluindo confeiteiros, chefs, empresários do ramo de chocolates, pizzaiolos e padeiros. Os produtos foram rigorosamente avaliados com base em critérios como aparência, aroma, umidade, densidade da massa, distribuição das gotas de chocolate e, principalmente, o sabor.

No final, o chocotone da Fazemos Pão foi escolhido como o número um. Logo atrás, em segundo e terceiro lugares, vieram o Dengo e o Tre Bimbi. Esses chocotones ganharam um selo especial do Paladar, mostrando que são realmente bons. Clique aqui para acompanhar mais detalhes da degustação às cegas.