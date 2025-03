TasteAtlas elege os melhores drinques do mundo e a caipirinha marca presença; confira

O guia gastronômico TasteAtlas divulgou um ranking com os melhores drinques do mundo, baseado na avaliação de usuários da plataforma. Entre os destaques está a caipirinha, representante brasileira na lista, além de clássicos como Mojito, Refajo e Coquito, que lideram o pódio.

Coquito lidera o ranking

A bebida porto-riquenha Coquito ficou em primeiro lugar. Tradicional do Natal, é preparada com leite de coco, rum, leite condensado e baunilha. O drinque é servido gelado e pode ser decorado com noz-moscada, turron ou sorvete de coco.

Drinks Foto: Davide Angelini/Adobe Stock

Refajo: o drinque colombiano na segunda posição

O Refajo, típico da Colômbia, ficou em segundo lugar. A bebida é feita com soda local, cerveja tipo lager e, às vezes, aguardente. Costuma ser servida gelada, acompanhada de gelo e fatias de laranja ou limão, sendo presença constante em churrascos colombianos.

Mojito: o clássico cubano em terceiro lugar

O Mojito, um dos drinques mais conhecidos do mundo, garantiu a terceira posição. A receita leva rum branco, suco de limão, açúcar, hortelã, água com gás e gelo. O preparo envolve macerar o açúcar e o limão antes de adicionar os demais ingredientes, garantindo equilíbrio entre o doce e o cítrico. Veja o ranking completo aqui.

Top 10

Coquito - Porto Rico Refajo - Colômbia Mojito - Cuba Cola de Mono - Chile Chilcano - Peru Sangria Branca - Espanha Caipirinha - Brasil Pisco Sour - Lima, Peru Melão com Vinho - Chile Vampiro - México

Como fazer caipirinha

Para você que deseja um drinque brasileiro de alta qualidade, a caipirinha pode ser uma boa opção para te acompanhar. Além de ter ficado entre as dez melhores bebidas mistas do mundo, o drinque é aquela alternativa refrescante e versátil do menu. Veja a receita completa aqui.

O que é o TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia gastronômico que reúne elementos culinários do mundo todo. Além de trazer a história desses pratos e bebidas, a plataforma cria rankings de diferentes categorias para apresentar quais são as melhores versões.