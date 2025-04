Os melhores ovos de Páscoa do ano segundo especialistas

Com a Páscoa cada vez mais próxima, a lista de compras começa a aumentar, principalmente para quem reúne a família em datas comemorativas. Como sempre, o ovo de Páscoa não pode faltar. Você sabe qual comprar?

Para te ajudar na escolha, Paladar realizou uma degustação de ovos de Páscoa com 50 produtos. Eles foram separados em 10 categorias diferentes, como para presentear, chocolate ao leite tradicional, brasilidades e chocolate branco tradicional.

Após essa diferenciação e a retirada de cada um das respectivas embalagens, especialistas entraram em cena para uma avaliação minuciosa.

O resultado da vez não tem pódio, mas sim a Seleção Paladar, que conta com as 20 melhores marcas de ovos de Páscoa de 2025, que integram as diferentes categorias. Confira cinco abaixo:

Nugali

Se você gosta de chocolate amargo, pode apostar no ovo de chocolate intenso da Nugali, que ficou entre os favoritos dos especialistas. Ele tem presença marcante de cacau, boa acidez e notas amendoadas.

Ovo de páscoa Nugali Amargo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Renata Arassiro

Outra categoria da degustação, a de ‘chocolate crocante’, tem um ovo da marca Renata Arassiro. Ele mistura texturas, como avelãs torradas e crocante de mel com biscoito speculoos de especiarias, junto com a cremosidade do chocolate Callebaut e creme de avelã.

Ovo de páscoa Renata Arassiro Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Carrefour

O mais barato da lista (R$ 35,19, 160 g) entra como uma opção com bom custo-benefício, já que requer um valor menor e não deixa a desejar em qualidade: o chocolate derrete na boca, tem textura macia e sabor agradável.

Ovo de páscoa de chocolate branco Carrefour Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Fabiana Guimarães

Para quem prefere acompanhar tendências, a que está em alta também chegou até os ovos de Páscoa. O ovo de chocolate branco com maracujá liofilizado da Fabiana Guimarães ficou entre os favoritos dos especialistas pelo bom conjunto.

Ovo de páscoa Fabiana Guimarães. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Dulca + Lucas Corazza

Tapioca crocante, cupuaçu cristalizado e outros ingredientes bem brasileiros estão nesse ovo da Dulca + Lucas Corazza, que entrou na categoria brasilidades da degustação e ficou entre os melhores.

Ovo de páscoa Dulca Lucas Corazza. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Degustação completa

Essas são apenas cinco versões que valem a pena comprar. A Seleção Paladar conta com o total de 20 produtos em diferentes categorias. Veja o teste completo aqui e confira os melhores ovos de Páscoa de 2025.