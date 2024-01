Os melhores restaurantes de Manaus segundo TasteAtlas

O Brasil é um país abundante e diverso que surpreende pela gastronomia de cada região, encantando brasileiros e estrangeiros.

O TasteAtlas elegeu recentemente os melhores restaurantes do Brasil e dividiu a lista pelas cidades mais conhecidas do país.

Em Manaus, a plataforma de viagens destacou dois restaurantes como destinos gastronômicos de ótima qualidade. Ambos são famosos pelos pratos feitos com frutos do mar, como manda o cardápio da região.

O Tambaqui de Banda aparece em primeiro lugar com nota 4,6. O restaurante é conhecido pela Moqueca, Tambaqui na Brasa e Tacacá.

Em segundo, o restaurante Tacacá da Gisela é famoso pelo Tacacá, prato típico da Região Amazônica.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.