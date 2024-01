Os melhores restaurantes em Pernambuco segundo TasteAtlas

Pernambuco é um estado do Nordeste do Brasil que encanta por suas belezas naturais, mas também por sua gastronomia. Entre os destaques da culinária na região estão cartola e bolo de rolo.

O local, inclusive, está entre os destinos que merecem ser visitados na lista do TasteAtlas. A plataforma de viagens também separou vinte indicações de restaurantes no estado que são ótimos destinos gastronômicos.

Os melhores restaurantes de Pernambuco

Restaurante Tio Pepe (RECIFE)

Casa dos Frios (RECIFE)

Restaurante Leite (RECIFE)

Oficina do Sabor (OLINDA)

Restaurante Varanda (VILA DOS REMÉDIOS)

Restaurante Barcaxeira (PORTO DE GALINHAS)

O Rei das Coxinhas (GRAVATÁ)

Palhoça da Colina (PONTA DO ESPINHACO)

Parraxaxá (RECIFE)

João Restaurante (PORTO DE GALINHAS)

Casa da Cultura Pernambuco (RECIFE)

Bargaço (RECIFE)

Bar do Tonhão (RECIFE)

Bar do Pirata (GRAVATÁ)

Spettus (RECIFE)

Beca Bar (RECIFE)

Café da Moeda (PORTO DE GALINHAS)

Neto’s Petiscos Bar (RECIFE)

Instituto Ricardo Brennand (RECIFE)

Bolo de Rolo JC (RECIFE)

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.