Os melhores restaurantes para visitar em Búzios segundo especialistas

Cidade carioca conhecida por suas praias paradisíacas, Búzios é, além de um destino comum durante as férias, um excelente polo gastronômico, com restaurantes focados, em sua maioria, nos produtos locais e que mesclam culinária oriental, latina e caiçara.

Quem deseja visitar a região não pode deixar de conhecer o Místico, restaurante comandado pelo chef chileno Felix Sanches situado na pousada Abracadabra. A casa oferece o menu degustação do chef que serve duas pessoas por R$ 300 e inclui seis mini entradas frescas sugeridas pelo chef no dia, o de frutos do mar, que custa R$ 380 para duas pessoas e o do dia, que sai por R$ 420 por pessoa.

O cardápio ainda apresenta outras opções, e entre elas Sanches sugere o ceviche místico de polvo e lula como entrada, peixe do dia grelhado com vinagrete de funcho, molho curry e nhoque de banana da terra como prato principal e, para a sobremesa, o cremux de chocolate com whisky, sorbet de maracujá e honey comb.

Onde: Rua Morro do Humaitá, 13, Lot. Triangulo de Buzios, Búzios (RJ). Horário de funcionamento: todos os dias, das 13h às 23h. Atendimento por ordem de chegada.

