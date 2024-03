Os melhores vinhos para harmonizar com o cardápio da Páscoa

A Páscoa será no domingo, 31, e os preparativos para a comemoração já começaram, como a escolha do cardápio do almoço, dos chocolates e também das bebidas que serão servidas, como os vinhos.

Para te ajudar nessa missão, o Estadão tem o Guia de Vinhos, que mostra as bebidas mais bem pontuadas.

Dos 561 rótulos avaliados, 10 obtiveram as melhores pontuações. Dois rótulos com 95 pontos e 8 com 94 pontos.

95 pontos

Os dois rótulos que se destacaram entre os avaliadores do Guia com 95 pontos são um tinto argentino e um branco da Alemanha.

Argentina

Luigi Bosca Malbec De Sangre Edicion Limitada 2020 - um malbec bem elaborado, na cartilha de tintos potentes e equilibrados, para ocasiões especiais.

Alemanha

Schloss Lieser Riesling trocken 2020 - aroma sofisticado. Saboroso, longo, intrigante, para comemorações especiais.

94 pontos

Já os oito rótulos de 94 pontos são predominantemente tintos. Sete rótulos tintos de cinco países - três duplas de Portugal, Espanha e Itália e um exemplar da Argentina - e um branco francês.

Itália

Mazzei 1435 Toscana 2018 - harmonioso, macio na boca, tem acidez justa e um toque de tabaco final, combina com pratos com molho de tomate.

Mazzei Fortior Vino Rosso D’Italia 2020 - elegante e complexo, No paladar sobressaem as frutas vermelhas frescas e um toque de couro, vai bem com tábua de frios.

Portugal

Cálem Curva 2020 - elaborado com quatro das uvas tintas do Douro, este vinho traz a tipicidade do norte de Portugal, acompanha bem um arroz de pato.

Vadio Tinto 2017 - elegante, apresenta aromas delicados de frutas vermelhas frescas, pão tostado, alcaçuz e toffee, harmoniza com suínos assados.

Espanha

Muga El Anden de La Estación 2019 - vinho de reflexão. Sofisticado na boca, com fruta negra madura intensa, couro, caixa de charuto, leve grafite, ideal para ler um livro.

Ramón Bilbao Crianza 2019 - um dos rótulos mais vendidos nos restaurantes na Espanha, ótima complexidade e casamento entre a fruta a madeira e as especiarias. Para beber já.

Argentina

Weinert Carrascal Corte Tinto 2019 - uma unanimidade de pontuação do Guia dos Vinhos. Complexo, com frutas que se alargam em boca, com um tanino firme, macio, ótima acidez e madeira. Para impressionar amigos conhecedores.

França

Zind-Humbrecht Riesling Roche Roulee 2019 - ótima introdução ao que a Alsácia pode proporcionar: nariz com lima, pedra molhada, mineral e uma sutil fruta de caroço fresca e branca. Na boca uma sensação de salgado e ácido, final longo e elegante.

Para saber mais sobre o Guia de Vinhos e o preço médio das bebidas, leia a matéria completa aqui.