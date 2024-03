Os melhores vinhos para sua adega segundo especialistas

Por Radar do Streaming

Por Radar do Streaming

É comum para os amantes do vinho, à medida em que experimentam novos rótulos e mergulham no universo da bebida, que surja o interesse em montar uma pequena adega em casa, afinal ter um lugar adequado para armazenar as garrafas contribui para uma boa experiência, em especial aquelas que precisam de um tempo para envelhecer bem antes de serem abertas.

Quem deseja fazer esse investimento pode lidar com uma questão crucial: quais são os rótulos ideais para se iniciar a adega? Para ajudar nessa empreitada, o Guia dos Vinhos fez uma seleção com 11 garrafas; confira:

Schloss Lieser Riesling trocken 2020

Sofisticado e intenso, esse vinho branco tem notas de pão tostado, defumado e geleia de limão. No paladar, apresenta-se cítrico, fresco e seco.

Zind-Humbrecht Riesling Roche Roulee 2019

PUBLICIDADE

Também branco, esse vinho tem aroma de pedra molhada, lima, mineral e fruta fresca. Na boca, perduram os sabores levemente salgados e ácidos.

Chateau Haut Bom Fils Blanc 2020

Esse bordeaux branco é fácil de beber, com toques cítricos e de pimenta verde, além de apresentar vivacidade e frescor.

Casa da Passarella A Descoberta Colheita 2021

Esse vinho é complexo e sutil, apresenta aromas em camadas de flor seca, fruta de caroço fresca, pão tostado, já no sabor, tem notas de frutadas cítricas e ácidas.

PUBLICIDADE

Château Pavie Esprit de Pavie 2015

Esse rótulo mescla os sabores e aromas intensos de café verde, chocolatee frutas negras. É um vinho que merece boa maturação para ser devidamente apreciado.

Pizzato Concentus Gran Reserva 2021

Forte, o rótulo equilibra frescor e fruta amadeirada no sabor, além de apresentar notas de cacau, café de torra escura, licor de cassis e frutas negras.

Weinert Carrascal Corte Tinto 2019

PUBLICIDADE

Esse vinho amadeirado tem ótima acidez e apresenta-se macio na boca. No aroma, tem notas terroso de folhas secas, flores, tabaco, frutas negras e vermelhas.

Mazzei Fortior Vino Rosso D’Italia 2020

Elegante e de coloração rubi claro, esse vinho tem aroma de alcaçuz, erva-doce e charuto, tem taninos macios, toques de couro e frutas vermelhas.

Penedo Borges Cepas Cabernet Franc 2021

Esse é um rótulo argentino fresco e potente, com notas de ameixas e cerejas maduras, e toque mentolado.

PUBLICIDADE

Quinta do Crasto Douro Rosé 2021

Esse é um rosé floral e primaveril com boa acidez, corpo equilibrado e aromas precisos de framboesa e pêssego.

Perelada Cava Stars Brut Reserva 2020

Esse é um vinho de sabor limpo e prolongado no final. Tem bom nível de cremosidade, que remete amêndoas, pistache e frutos secos, com aroma frutado e de flores brancas.