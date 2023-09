Outback anuncia novidade no cardápio para comemorar a ‘semana da cachaça’; confira

Na próxima quarta-feira, 13, o Brasil celebra o Dia Nacional da Cachaça, uma data que rememora a liberação da produção e venda da icônica bebida brasileira. Para marcar a ocasião, o Outback Steakhouse, famoso por sua temática australiana, está lançando um cardápio especial que promete encantar os aficionados por cachaça e gastronomia brasileira.

A estrela do momento é o “Tropical Trio”, um conjunto de drinks vendido a R$ 39,90, que valoriza ingredientes genuinamente brasileiros, celebrando as raízes culturais do país através de sabores marcantes e inovadores. O trio é composto por:

Cachaça de Jabuticaba: uma harmoniosa mistura de cachaça, xarope de jabuticaba e um toque de limão, finalizado com uma delicada espuma de jabuticaba.

Jambu Mule: uma bebida que une a cachaça de jambu com notas de limão e xarope de maracujá, coroada com espuma de gengibre, proporcionando uma experiência sensorial única.

Caipirinha Frozen: um frozen refrescante que combina cachaça, limão, um toque de canela e pimenta caiena, finalizado com raspas de limão, prometendo ser a escolha perfeita para os dias quentes.

A iniciativa faz parte da campanha “Brasilidades Outback”, que tem como embaixador o cantor Thiaguinho. Além dos drinks exclusivos, o cardápio temporário traz novos pratos, como o “Outback Brazilian Barbecue”, ideal para compartilhar, e o “Thunder & Brigadeiro Cake”, uma sobremesa que promete conquistar os mais exigentes paladares.

As novidades estarão disponíveis nas unidades físicas do Outback em todo o Brasil e, por tempo limitado.

