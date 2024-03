Outback e Fogo de Chão apostam em mocktails para a geração Z

Entre as muitas tendências que acompanham a geração Z - termo atribuído aos nascidos entre os anos de 1995 e 2010, marcando a transição do século XX para o XXI -, algo que tem chamado muita atenção é a diminuição significativa do consumo de álcool.

Isso tem gerado grande impacto no setor de bebidas, que, por sua vez, tem se modificado para atender a demanda desse público que já tem alcançado a maioridade e, por conseguinte, mais autonomia e relevância para a indústria alimentícia.

Alguns restaurantes também têm colocado os olhos sobre essa tendência e, assim, acrescentando opções sofisticadas ao cardápio, que vão além de sucos e refrigerantes. Um exemplo disso é a rede Outback que, comandado pela Blooming Brand, tem desde 2018 mocktails integrando o menu das unidades, e o mais famoso é o bifásico que leva suco de laranja e morango.

“Essa é uma categoria muito expressiva, o que é mais interessante é que ela é uma categoria que é democrática, desde a pessoa que quer um drinque e não quer álcool até uma criança, adolescente, ou alguém mais velho. É de fato uma categoria que cresce e é democrática, que atende a todos os nossos consumidores”, diz Laura, gerente de marketing da Blooming Brand, em entrevista na matéria ‘Mocktails: Como os drinks e cervejas sem álcool movimentam o mercado de bebidas para a geração Z’, por Lucas Agrela e Wesley Gonsalves (leia na íntegra aqui).

A rede de restaurantes Fogo de Chão também tem correspondido à tendência com drinques sem álcool de maior complexidade ao cardápio: “O grande desafio é criar um drink complexo. Não pode parecer um suco ou um refrigerante. Ele precisa conseguir complementar a experiência gastronômica [...] No passado, vendíamos esses drinks para as crianças. Hoje, o consumidor, de todos os sexos, têm entre 25 e 35 anos. Na nossa visão, o aumento do consumo dos drinks sem álcool está ligado à mudança de posicionamento da empresa, que hoje oferece diversas opções de rodízio e uma grande variedade para os vegetarianos”, conta o diretor de marketing João Galoppi.