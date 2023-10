Outubro é o mês do saquê: saiba como pedir a sua bebida do jeito certo em um izakaya

Uma bebida que carrega a essência do Japão e conquistou o mundo graças à sua versatilidade, leveza e sabor singular é o saquê.. E em outubro, é celebrado o mês dessa bebida

O saquê é amplamente reconhecido como uma bebida fermentada tradicional japonesa, feita a partir de arroz, água e koji.

No entanto, há uma nuance interessante em relação ao termo “saquê”. Segundo a sommelière Yasmin Yonashiro, no Japão, “saquê” refere-se a qualquer bebida alcoólica. Assim, cerveja, uísque e outras bebidas são todas chamadas de “saquê” em japonês. A bebida fermentada de arroz, que o mundo conhece como saquê, é chamada de “nihonshu”, que se traduz como “bebida originária do Japão”.

Em um izakaya autêntico, que é uma espécie de bar ou taverna japonesa, a carta de bebidas vai além do saquê (ou nihonshu). Ela também inclui:

Saquê (Nihonshu): Existem diferentes categorias de saquê, como o junmai, que é mais encorpado e cujo álcool é 100% derivado do arroz, e o honjouzou, que tem álcool destilado adicionado após a fermentação, resultando em uma bebida mais leve. Há também os saquês daiginjo (super premium) e ginjo (premium), que diferem na porcentagem do grão de arroz utilizado e nas características de sabor.

Shochu: É o destilado mais consumido no Japão. Pode ser feito de vários ingredientes, como batata-doce, cenoura, arroz e trigo. Tradicionalmente, é destilado apenas uma vez e a 45% de álcool, mantendo seus aromas e características. Posteriormente, é diluído para atingir um teor alcoólico de 20-25%.

*Awamori: Uma aguardente de arroz de Okinawa. Difere do saquê porque é destilada, não fermentada. É feita a partir de grãos tailandeses e, após a destilação, é armazenada em potes de cerâmica para maturação.

Haiboru (Highball): É uma bebida que combina um destilado com um carbonatado. No Japão, a combinação mais comum é uísque com água com gás. O nome “haiboru” é a adaptação japonesa da palavra inglesa “highball”.

Estas são apenas algumas das bebidas que você pode encontrar em um izakaya. Cada uma delas tem sua própria história, método de produção e sabor único, refletindo a rica cultura e tradição do Japão.. No guia do Paladar, confira na íntegra todas as informações que você precisa saber sobre o saquê.