Ovo: 3 receitas em que ele é o protagonista

Se fosse para escolher apenas um ingrediente que combina e dá certo com tudo, a resposta com certeza seria ovo. O tradicional ovo de galinha é usado em diversas receitas funcionando como coadjuvante, no caso de bolos, mas também como protagonistas.

Por isso, o Paladar separou três receitas para os amantes de ovos em que o ingrediente rouba a cena, confira:

Omelete perfeito

Uma receita simples de apenas três ingredientes, o omelete é um clássico da cozinha. Mas aqueles que já tentaram fazer o omelete francês de verdade em casa sabem que é uma arte atingir o ponto exato, com a textura cremosa por dentro e lisinha por fora, sem queimadinhos como manda a tradição. Para não errar mais na hora de fazer omelete, veja a receita completa aqui.

Salada lyonnaise, bacon e ovo poché

Uma salada diferente para variar o cardápio e que promete trazer muito sabor. Essa salada funciona como uma refeição completa ou apenas como uma entrada. O ovo poché é o protagonista desse prato e a gema mole traz todo o charme para as folhas verdes junto com o bacon. Veja a receita completa aqui.

Espaguete à carbonara

Com ovos e bacon, esse prato traz o clássico espaguete mais suculento. É uma ótima opção para um almoço de domingo ou para os dias mais frios que pedem sustância. O prato ainda leva queijo ralado e vinho branco para fazer o molho. Veja a receita completa aqui.