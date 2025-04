Ovo de croissant: a inovadora mistura de chocolate com um dos folhados mais amados

A Páscoa deste ano traz uma série de novidades e sabores afrodisíacos, além de texturas inusitadas que têm atraído a atenção dos consumidores. Uma das grandes surpresas é o ovo de croissant criado pela Kio e pela Kosmos Bakeshops.

Se você está curioso sobre a combinação, vale a pena experimentar o ovo feito em parceria entre essas duas marcas. Veja mais sabores inusitados e surpreendentes na matéria de Giulia Howard.

Chocolate branco e croissant

A união da paixão por croissants de Henrique Yukio com o talento em chocolates da Deia Ko resultou nesse ovo de Páscoa totalmente inovador. A casca é elaborada com chocolate branco, enriquecida com pedacinhos de feuilletine, praliné de amêndoas e croissant crocante, além de uma ganache feita com croissant.

Testes e combinações

O ovo pesa 340 gramas e tem o preço de R$ 182. “Eu queria fazer algo para a Páscoa que envolvesse croissant. Daí chamei a Deia, que trabalha muito bem com chocolate, para bolarmos um jeito de acrescentar croissant em um ovo de Páscoa. Foram mil testes de recheio, até que chegamos na combinação que exaltasse o croissant e o chocolate branco (que é o meu preferido)”, explica Henrique.

Onde encontrar?

O produto pode ser encomendado pelo WhatsApp no número (11) 94556-6894, ou os clientes podem tentar encontrar unidades disponíveis nas lojas físicas.

