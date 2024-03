Ovo de Páscoa ao leite: saiba quais são as melhores marcas do mercado

Para realizar mais uma edição do Paladar Testou, foram reunidos os especialistas Luisa Abram, Rodrigo Ribeiro, Claudia Gamba, Bertrand Busquet e Juliana Aquino. Juntos, eles avaliaram a versão ao leite do doce mais popular da Páscoa: o ovo de chocolate ao leite.

Esse teste contou com uma seleção de amostras de 10 das principais marcas de ovo de Páscoa (na versão ao leite), e cada uma delas foi criteriosamente analisada pelos jurados em termos de sabor, aroma, textura e aparência. Como resultado, alguns selos se destacaram por se aproximarem muito dos critérios que norteiam avaliação, a saber:

Ferrero Colection (1° lugar)

Lindt Lindor (2° lugar)

Baci Perugina (3° lugar)

O ranking completo com as análises detalhadas pode ser conferido na matéria ‘Qual o melhor ovo de chocolate ao leite do mercado?’, por Luiza Wolf e Danielle Nagase, disponível aqui.