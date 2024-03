Ovo de Páscoa crocante: saiba qual é o 2º melhor lançamento do ano, de acordo com especialistas

O Paladar Testou chegou à sua 19ª edição da megadegustação especial de Páscoa, onde um time de especialistas (composto pela jornalista Ana Lourenço, pelo confeiteiro e chocolatier Caio Corrêa, pela repórter do Paladar Danielle Nagase, pelo padeiro Diego Muniz, da PAC, e pela pesquisadora da área de alimentação e coautora do Comida na Cabeça Joana Pellerano) experimentou e analisou amostras de 60 ovos de chocolate.

Os 60 doces selecionados foram divididos em 6 categorias (ao leite, intensos, brancos, crocantes, casca recheada e tendência/pistache), entretanto suas avaliações foram norteadas pelos mesmos critérios: aroma, sabor, textura, aparência e temperagem, medida através da quebra do chocolate.

Na ala dos crocantes, entre as 10 marcas que compuseram o hall de testes, a que se classificou em segundo lugar foi a Petit Fleur. Com cobertura de chocolate ao leite, o ovo de Páscoa tem sua crocância garantida pela pipoca caramelada, uma combinação inusitada que caiu no gosto dos jurados.

O ranking completo dessa e das demais categorias que fizeram parte desta edição da megadegustação estão disponíveis na matéria ‘Os melhores ovos de Páscoa de 2024′, por Luiza Wolf e Danielle Nagase. Leia na íntegra aqui.