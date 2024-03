Ovo de Páscoa crocante: saiba qual é o 3º melhor lançamento do ano, de acordo com especialistas

Para o Paladar, épocas festivas significam uma coisa: megadegustação. No Natal, o foco são os clássicos panetones e chocotones, já na Páscoa, os tradicionais ovos de chocolate, e nesta que é a 19ª edição da megadegustação pascoal, foram selecionadas nada menos do que 60 amostras.

Os ovos, divididos em 6 categorias (ao leite, intensos, brancos, crocantes, casca recheada e tendência/pistache) e cada uma delas compostas por 10 marcas, foram todos avaliados pelos mesmos critérios: sabor, aroma, textura, aparência e temperagem, e o júri especializado da vez foi formado por Ana Lourenço, jornalista; Caio Corrêa, confeiteiro e chocolatier; Diego Muniz, padeiro da PAC; Joana Pellerano, pesquisadora da área de alimentação e coautora do Comida na Cabeça; e Danielle Nagase, repórter do Paladar.

No que tange à categoria dos crocantes, o ovo de Páscoa da marca Carmella conquistou a medalha de bronze do teste. Sua receita leva chocolate gold muito bem preparado (isto é, chocolate branco caramelizado, conferindo uma coloração quase que dourada), flocos de arroz e flor de sal, resultando em um doce com um toque salgado de sabor muito equilibrado.

O teste completo pode ser conferido através da matéria ‘Os melhores ovos de Páscoa de 2024′, por Luiza Wolf e Danielle Nagase, disponível aqui.