Ovo de Páscoa de Pistache: qual é o melhor do mercado?

O pistache ganhou destaque como uma categoria especial na 19ª edição da megadegustação do Paladar de ovos de Páscoa, que visa avaliar os melhores produtos disponíveis no mercado.

Segundo a matéria de Luiza Wolf e Danielle Nagase, a seleção de 60 ovos contemplou uma variedade de opções, tanto produzidas por grandes indústrias quanto artesanais, divididas em seis categorias diferentes.

Todos os ovos foram submetidos à prova de especialistas convidados, que avaliaram critérios como sabor, aroma, derretimento na boca e aspecto visual.

A Tchocolath conquistou o primeiro lugar no pódio por apresentar um chocolate ao leite com doçura equilibrada, combinada com a crocância proporcionada pelos pedaços quebrados e inteiros de pistache. Leia o conteúdo na íntegra.