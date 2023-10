Ovomaltine: confira curiosidades e receitas deliciosas com o produto

O Ovomaltine começou a ser comercializado a partir de 1904 pela empresa farmacêutica Wander AG, inicialmente como um produto de suplemento alimentar multifuncional. Com o tempo, o composto foi adaptando a sua receita e a partir de 1922 começou a ser vendido como bebida para ser tomada no café da manhã ou antes de dormir, algo parecido com o que temos hoje.

O produto chegou ao Brasil em 1940 e se tornou diferente do que é em outras partes do mundo devido a uma circunstância inesperada. Um erro nas máquinas das primeiras produções não permitiam que o produto fosse devidamente dissolvido e triturado, o que resultou no aspecto de flocos do produto.

A característica que deveria desagradar os consumidores, acabou sendo bem recebida e é mantida até os dias de hoje apenas no Brasil.

O produto segue sendo um sucesso no mercado nacional, especialmente entre o setor de sorvetes e milkshakes. Você pode aprender a fazer um milkshake de Ovomaltine em casa clicando aqui.

