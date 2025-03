Testamos 11 marcas de paçoca; confira as 3 melhores

Seja em festas juninas, como acompanhamento de sobremesas ou simplesmente como um docinho para matar a vontade, a paçoca continua sendo uma das preferidas dos brasileiros.

Com seu sabor marcante de amendoim e textura única, ela atravessa gerações e permanece firme entre os clássicos nacionais. Diante dessa popularidade, o Paladar testou 11 marcas disponíveis no mercado para descobrir quais realmente se destacam.

Paladar Testou

Para essa missão, um júri especializado foi convocado. Participaram do teste cinco profissionais da confeitaria e panificação: a chef Cláudia Rezende, da padaria artesanal Zestzing, Stephanie Di Perna Vitali, proprietária do Caffè, a chef patisserie Mayra Toledo, da May Macarrons, a chef Andrea Vieira, do restaurante Casa de Antônia, e o chef Edmundo Melo, da @ilpastaio_rotisserie.

Os critérios levados em consideração foram sabor, textura e equilíbrio entre o doce e o salgado – elementos essenciais para uma paçoca perfeita. Veja também essa receita com paçoca.

3º lugar – Paçoquita

Clássica e reconhecida, a Paçoquita conquistou o terceiro lugar no pódio com sua textura levemente quebradiça e sabor equilibrado. O doce foi bem avaliado pelo gosto natural de amendoim e pelo leve toque de sal que realça o sabor. O produto de 210g foi adquirido por R$ 7,99.

2º lugar – Amor

A vice-campeã se destacou pela crocância agradável e pelo sabor intenso de amendoim, sem ser excessivamente doce. Segundo os jurados, o equilíbrio entre açúcar e sal fez a diferença, tornando a experiência mais prazerosa. O pacote de 540g foi comprado por R$ 29,90.

1º lugar – Dadinho

O grande vencedor foi o Dadinho, que conquistou os jurados pela textura macia e pelo sabor autêntico de amendoim. Com um leve dulçor e toques sutis de sal, essa paçoca foi eleita a melhor do teste. O pacote de 210g foi adquirido por R$ 9,50.

O segredo da paçoca perfeita

O chef Edmundo Melo explica que uma boa paçoca precisa ter sabor natural de amendoim, pouco açúcar e um toque de sal. A versão tradicional é feita no pilão, o que garante uma textura compacta sem perder a cremosidade. Já no processo industrial, são adicionados ingredientes extras que podem alterar o sabor final do doce. Veja o teste completo aqui.

