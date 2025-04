Paçoquita lança edição limitada com sabor tradicional para celebrar festa junina

A Festa Junina de 2025 está quase chegando e novidades vêm batendo à porta para receber uma das épocas mais amadas do ano. Dessa vez, a Paçoquita vai lançar uma edição especial com sabor de Coco queimado.

Novo sabor

A edição limitada de Coco Queimado chega em abril, podendo ser encontrada em pontos de venda em todo o Brasil. A nova Paçoquita combina o seu sabor marcante com as notas caramelizadas típicas do coco.

Esse lançamento vem para completar o portfólio das edições sazonais e oferecer uma releitura afetiva com um dos ingredientes mais tradicionais das festas regionais.

“Paçoquita inova celebrando um sabor que o brasileiro ama: o Coco Queimado! Inspirada no nordeste, as notas caramelizadas da típica cocada serão um toque surpreendente na festa junina para nossos paladares”, afirma Breno Carvalho, Head de Marketing da Santa Helena.

A Paçoquita é uma das marcas do grupo Santa Helena Alimentos, que atua há mais de 80 anos no mercado e possui um portfólio com outras versões especiais, como Paçoquita com Chocolate, Paçoquita sabor chocolate com Avelã, Paçoquita Zero Açúcar e a edição especial de Pamonha.

Nova edição limitada de Paçoquita de Coco Queimado. Foto: Divulgação/Santa Helena Alimentos

Qual a melhor paçoca do mercado?

Vale ressaltar que a Paçoquita participou do teste de Paladar e se consagrou no pódio entre os melhores produtos. Na avaliação às cegas, feita por especialistas, diferentes marcas foram analisadas a partir de uma série de critérios para entender quais são as melhores do mercado. Veja a matéria completa.

Receita de paçoca

Enquanto você não experimenta a nova Paçoquita e suas notas características de coco queimado, é uma opção testar uma receita prática desse quitute clássico das festas juninas. O modo de preparo não exige muitos ingredientes e tem um resultado que faz jus ao nome. Veja a receita completa aqui.