Paçoquita lança ovo de Páscoa inédito

A Paçoquita, da marca da Santa Helena Alimentos, referência nacional em doces à base de amendoim, acaba de lançar um ovo de Páscoa inédito.

Ovo de Páscoa de Paçoquita

Ovo de Páscoa Paçoquita Foto: Paçoquita/Divulgação

Feito em parceria com a Top Cau, o ovo de chocolate é recheado com Paçoquita e chega ao mercado neste mês, nas lojas TopCau, Marilan, Lojas Americanas e diversas outras, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia.

Mais chocolates

Bombons recheados de Paçoquita Foto: Paçoquita/Divulgação

Além do ovo de Páscoa, a marca lança novos bombons recheados de Paçoquita. Cada embalagem contém cinco unidades, totalizando 55g. Os bombons combinam o sabor marcante do amendoim com uma textura cremosa.

“Todos os anos, nossos consumidores demonstram um grande desejo por produtos que unam Paçoquita e chocolate, e estamos sempre atentos a essas demandas. O lançamento dos ovos de Páscoa e dos bombons recheados reforça essa conexão, trazendo opções irresistíveis para presentear e saborear”, afirma Breno Carvalho, Head de Marketing da Santa Helena.