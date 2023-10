Padaria em casa: 5 receitas de fácil preparo de pães e doces

Amantes de cafés, pães e doces com certeza já pensaram em preparar os próprios quitutes em casa quando estão com vontade de comer algo em específico. Essa tarefa pode não ser simples com as dicas do Paladar, que tem diversas receitas testadas e aprovadas e te ajudam a ter uma padaria em casa.

A seguir, confira 5 receitas para ter pães e doces deliciosos na sua cozinha:

Brioche clássico

A receita de brioche do padeiro francês Olivier Anquier, da padaria Mundo Pão, deve ser preparada na véspera antes de ir ao forno, descansando por cerca de 12 horas na geladeira para obter uma textura macia e aveludada. Confira abaixo as dicas preciosas do especialista para preparar esse pão típico da França.

Veja a receita

Bolo de chocolate com café

Este bolo de chocolate com café da Heloísa Bacellar vai te surpreender. A mistura com os dois ingredientes é extremamente saborosa. O gosto que fica saliente é o do chocolate. O café, que deve ser bem forte, atua apenas como um personagem secundário.

Veja a receita

Cappuccino

O cappuccino é uma das mais apreciadas bebidas elaboradas a partir do café expresso. Com origem na Itália, a receita deve ter uma parte de café expresso, uma parte de leite vaporizado e uma parte de espuma do leite. O chef confeiteiro Lucas Corazza ensina como fazer a bebida em casa -- sem precisar de uma máquina para fazer a espuma do leite.

Veja a receita

Pão de queijo

Fazer pão de queijo em casa é fácil. Uma vez aprendida a técnica, você pode até variar o tipo de queijo. A receita abaixo, feita pelo professor Maurício Lopes, usa apenas polvilho azedo. Ela, claro, não é a receita “definitiva” de pão de queijo, há muitas possibilidades. É apenas uma aposta certeira.

Veja a receita

Sonho de padaria

O sonho de padaria é uma deliciosa tentação que nos faz suspirar de prazer só de pensar. Imagine um doce macio, fofinho e recheado com uma generosa quantidade de doce de leite, coberto por um delicado toque de açúcar de confeiteiro.

Veja a receita

Receitas testadas e aprovadas

Além dessas, o Paladar tem uma série de outras receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.