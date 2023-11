O padeiro e empresário, Olivier Anquier, vem de uma família apaixonada por panificação. Entre os anos de 1995 e 1997, Olivier esteve à frente da “Pain de France”, onde se consolidou como um dos padeiros mais renomados do país.

Agora, imagine você aí, que está doido para experimentar um pão fresquinho do Olivier, fazendo uma receita dele na sua casa. Parece difícil, não é? Nada disso. Pegamos com o padeiro francês mais famoso do país, quiçá das Américas, três receitas de pão que fazem um super sucesso.

Ainda não está acreditando? Então clique aqui e confira as receitas de pão escolhidas a dedo por Olivier Anquier.

Spoiler: tem brioche, trança de queijo e pão caseiro.