Padocaria SP: Descubra quando sai o resultado da premiação que avalia as melhores padarias da cidade

Se tem algo que é recorrente em São Paulo, além dos carros, do trânsito e dos arranha-céus, são as padarias. Uma cidade populosa como essa, com mais de 11 milhões de habitantes que consomem os produtos da panificação diariamente, é abastecida por cerca de 6 mil padarias, conforme aponta a Sampapão, organização do representante do segmento de confeitaria e panificação de SP.

E é para celebrar e reconhecer a importância desses estabelecimentos é que a premiação anual do Padocaria foi criada. Já na sua terceira edição, nesta segunda-feira, foi divulgada segunda fase da avaliação, classificando as cinco melhores padarias das regiões norte, sul, leste, oeste e centro.

Nessa etapa, os estabelecimentos selecionados poderão ganhar tanto votos populares quanto do júri especializado durante o período de 30 de outubro a 12 de novembro, e o resultado final será divulgado no dia 23 de novembro em um evento especial para convidados (entre eles, os representantes das 25 padarias finalistas), patrocinadores e imprensa.

Receitas testadas e aprovadas

