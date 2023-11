Paladar Testou: qual é a 3ª melhor marca de água de coco do mercado?

Quando se trata de qualidade de alimentos, uma coisa é irrefutavelmente certa: in natura sempre será a melhor opção, e isso vale para a água de coco, que, quando consumida direto da fruta, tem mais sabor, frescor e saúde. Há, no entanto, algumas vantagens para a versão industrializada da bebida, como a praticidade, a facilidade de armazenamento e o prazo maior de conservação.

E se você, leitor, pertence ao público que opta por esse tipo de produto, já se deparou com as inúmeras opções encaixotadas nas prateleiras dos supermercados; cada uma com fórmulas diferentes que interferem diretamente no gosto e na qualidade nutricional. Afim de saber quais marcas são ideais, o Paladar Testou resolveu promover mais uma avaliação com especialistas, reunindo nove selos diferentes.

Para manter a maior imparcialidade possível durante a degustação, as amostras foram identificadas apenas com números, e contaram com as juradas Luciane Recco, chef de cozinha do Empório Frutaria, em São Paulo; Thais Barca, nutricionista; e Julia Santos Barreto, associada do Instituto Chão, um dos mercados de produtos orgânicos mais importantes da cidade chegaram a um ranking.

Na lista, ocupa o terceiro lugar a água de coco da marca Rio, que possui um sabor levemente adocicado e tem uma tabela de ingredientes razoável, mas não alcança patamares mais altos por conter aditivos, frutose e açúcar.

Veja o ranking completo com as seis marcas restantes na matéria ‘Qual a melhor água de coco do mercado?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.