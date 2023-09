A lanchonete do congresso Nacional em Brasília esteve lotada nos últimos dias. Um novo quitute delicioso caiu nas graças dos deputados e senadores, que agora disputam não só no plano político, mas também no âmbito dos quitutes, tudo por causa de um palitinho de queijo.

De acordo com informações da rádio CBN, a fama do petisco tornou-se tão grande que a lanchonete teve que limitar a quantidade de palitinhos adquiridos por pessoa. O boca-a-boca fez com que a produção atingisse cerca de 40 mil palitinhos por mês.

Nos dias polêmicos de votação, a lanchonete do Congresso chega a ser abastecida duas vezes por dia com palitinhos frescos. A nova onda foi tão significativa que chegou a superar a demanda pelo famoso pão de queijo, que até então era o queridinho dos políticos.

Os ingredientes e a receita são guardados em sigilo, mas o segredo está na mistura de três tipos de queijo: meia cura, curado e parmesão. O preço do quitute também causa alegria nos corredores do Congresso, já que o palitinho de queijo custa apenas R$ 1,19.

Ficou curioso para experimentar esse palitinho de queijo que é a nova receita predileta dos políticos? A chef Bru Calderon te ensina a fazer esse petisco delicioso com apenas cinco ingredientes. Clique aqui e confira o passo a passo.

