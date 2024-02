Panela de pressão: confira 3 dicas para os iniciantes

Quando o assunto é utensílio de cozinha, talvez um dos que causem mais insegurança nos novos cozinheiros seja a panela de pressão, o que é completamente compreensível, visto que seu mau uso pode causar grandes acidentes, como uma explosão, por exemplo.

No entanto, isso não é desculpa para não usufruir das grandes facilidades que ela proporciona no preparo de comidas do dia a dia, como feijão, carnes, entre outros itens. E para lhe auxiliar a perder o medo do aparelho de vez, confira abaixo 3 dicas essenciais:

Leia o manual

O primeiro passo para garantir um uso seguro de qualquer aparelho é seguir à risca o que os fabricantes instruem por meio do manual.

Seja atento na limpeza

Parte dos acidentes envolvendo a panela de pressão envolvem a obstrução das saídas de ar da válvula, que decorrem do acúmulo de restos de comida. Por isso, mais que ariar, é necessário dar uma atenção especial às partes em que a esponja abrasiva não alcança.

Verifique a quantidade de alimentos

As panelas de pressão, independente de quantos litros comportam, foram projetadas para serem preenchidas até 2/3, contando com os ingredientes e a água. Obedecer esse limite garante que o vapor tenha espaço suficiente para circular dentro do utensílio.